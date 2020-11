Sono ormai trascorsi più di 5 anni dal lancio ufficiale di Windows 10, nel “lontano” luglio 2015. Da allora, Microsoft ha lavorato sodo per tenere costantemente aggiornato il suo sistema operativo, ma di grandi update che apportassero importanti migliorie per l’utente comune se ne sono visti ben pochi. Eppure, potremmo essere arrivati ad un punto di svolta: un rumor di Windows Central parla chiaro, Microsoft sta giocando col codice sorgente per valutare la possibilità di eseguire app Android direttamente dal sistema operativo Windows 10.

Windows potrebbe supportare l’esecuzione delle app Android entro il 2021

Certo, molti di voi potrebbero obiettare che esistono già emulatori del robottino verde, come il più noto BlueStacks, ma a giudicare dalle indiscrezioni, le app potrebbero essere eseguite al fianco della UWP (Universal Windows Platform) e delle tradizionali applicazioni win32, sviluppate ad oggi per Windows, il che consentirebbe anche all’utente medio, senza alcuna competenza particolare, di installare ed eseguire app Android senza la necessità di installare o essere in grado di configurare software di terze parti. Come avverrà è ancora un’incognita: non sappiamo dire se Microsoft integrerà nel Windows Store una sezione dedicata alle app android, tra cui potremmo trovare solo alcune app selezionate, oppure se vi sarà un’integrazione dei GPS (Google Play Services) in Windows, il che verosimilmente consentirebbe all’utente di scaricare ed eseguire approssimativaente qualsiasi app attualmente reperibile sullo store del robottino verde. Allo stesso modo, per le ragioni appena enunciate, è troppo presto per dire se sarà possibile fruire delle app già acquistate sul Play Store oppure se sarà necessario acquistarle nuovamente.

Si parla del 2021, ma non si sa né se, né quando questo colossale update potrebbe essere rilasciato. Al momento però, sul tavolo vi sono progetti più a breve termine per Microsoft, tra cui Windows 10X, una versione di Windows ottimizzata per multimonitor, che a causa della pandemia ha subito qualche ritardo e che a breve dovrebbe giunta alla versione RTM, che dovrebbe arrivare entro fine anno e che potremmo trovare sui primi dispositivi già nei primi mesi del 2021.

Questa possibile implementazione su Windows potrebbe creare non poche rogne ai dispositivi Chromebook, attualmente preferiti sia per la loro economicità che per la semplicità d’uso, oltre ovviamente alla possibilità di eseguire app Android. Questo, col tempo, potrebbe portare ad un capovolgimento della situazione per chi, per necessità o per altri motivi, deve usare applicativi di ambedue i sistemi operativi, dal momento che Windows sarebbe quindi in grado di eseguire le app Android ma i Chromebook, salvo che Google non decida di intraprendere una linea simile in tal senso, non potrebbero fare lo stesso con le app Windows.

Almeno per ora, quanto detto resta solo un rumor e non ci è dato sapere se durante lo sviluppo di questa funzionalità il team che se ne occuperà, possa incontrare troppi ostacoli, che potrebbero far desistere Microsoft da questa “impresa”. Certo è che, come già anticipato, si tratterebbe di una svolta colossale, probabilmente tra le più importanti dell’ultimo decennio.

E a voi farebbe comodo usare app Android dal vostro PC Windows oppure non siete interessati a questa feature? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!