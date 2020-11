Football Manager 2021 Mobile è la nuova edizione del popolare gioco di calcio manageriale targato SEGA in cui potrete creare e allenare una squadra per portarla al successo sportivo.

Le novità di questa edizione abbracciano vari aspetti del gioco come tattiche e dinamiche migliorate, preparativi precampionato e tre nuove nazioni: Messico, Argentina e la Canadian Premier League (completamente su licenza).

I nuovi modelli tattici ora offrono la possibilità di mettere in campo il proprio stile di gioco, grazie ai nuovi ruoli dei giocatori e alle opzioni migliorate per i calci piazzati.

Il nuovo sistema di dinamiche offre più dati relativi alla gerarchia interna e ai legami tra i giocatori per avere un collegamento ancora più diretto con lo spogliatoio e poter motivare i calciatori con nuovi metodi che avranno un impatto realistico sull’armonia del gruppo e dei singoli.

Previous Next Fullscreen

FM 2021 Mobile consente di far partecipare le giovani promesse nelle società satellite per far crescere i talenti e schierarli in formazione quando saranno pronti, infine è arrivata la tanto attesa possibilità di controllare i preparativi precampionato della squadra, organizzando le amichevoli come e quando si preferisce.

Football Manager 2021 Mobile è disponibile per Android al prezzo di € 9,99 con acquisti in-app opzionali per sbloccare tutti i contenuti di gioco e chiede le autorizzazioni per l’accesso alle informazioni sulla connessione Wi-Fi e a foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il badge per individuare il gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 4.4 o versioni successive.