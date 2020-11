Un comunicato di HMD, azienda finlandese proprietaria del noto marchio Nokia, ha annunciato la disponibilità, a partire dalla data odierna, del nuovo Nokia 8.3 5G sul mercato italiano.

Lo smartphone, che da tempo punta in particolare su un’elevatissima qualità fotografica, ospita al suo interno un processore Qualcomm Snapdragon 765G con modem Snapdragon X52 5G integrato ed è disponibile in due varianti, una avente 64GB di spazio di archiviazione e 6GB di RAM, l’altra con 128GB ed 8GB di RAM.

Nokia 8.3 5G da oggi disponibile in Italia

Degno di nota, almeno su carta, l’ottimo reparto fotografico grazie ad una quad-camera posteriore dotata di 4 sensori, di cui il principale da 64Mp f/1,9 che consente la registrazione di video in 4K in formato cinematografico 21:9 e fino a 60 fps. Non mancano una fotocamera da 12MP ultragrandangolare f/2,2 e due sensori da 2MP, uno per scattare in modalità macro, l’altro sfruttato dal processore grafico Pixelworks per acquisire dati sulla profondità di campo. Per chiudere, il sensore anteriore è da 24MP f/2,0 e permette di effettuare video in Full HD a 30 fps.

Disponibile nella sola colorazione Polar Night, il Nokia 8.3 5G gode inoltre di uno schermo IPS da 6,81″ edge-to-edge, dotato di una risoluzione di 1080×2400 pixel e sensore di impronte laterale, posizionato sul tasto di accensione. A bordo troveremo Android 10, con aggiornamenti del sistema operativo garantiti per 24 mesi, mentre sarà di 36 mesi il supporto alle patch di sicurezza. Il costo del dispositivo sarà di 599 euro per la versione da 64/6GB, mentre per la versione da 128/8GB il prezzo sarà di 649 euro.

“Essendo il primo produttore ad implementare la piattaforma modulare Qualcomm 765G 5G in uno smartphone, siamo stati in grado di condensare più di 40 componenti RF in un unico modulo integrato che conferisce al Nokia 8.3 5G prestazioni 5G ai massimi livelli. Grazie al supporto del più elevato numero di bande 5G New Radio, Nokia 8.3 5G è uno smartphone 5G globale a prova di futuro” dichiara Juho Sarvikas, Chief Product Officer e Vice President North America, HMD Global.

Insomma, uno smartphone attento ai dettagli, dal design curato e dalle specifiche di tutto rispetto, con un occhio rivolto al futuro grazie all’implementazione del supporto alle nuove reti ultraveloci 5G, ormai presenti su sempre più dispositivi.

E voi, siete curiosi di mettere le mani su uno smartphone 5G? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.