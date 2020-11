In queste ore Fitbit ha annunciato l’avvio del rollout dell’aggiornamento firmware Fitbit OS 5.1 per i wearable Fitbit Sense e Fitbit Versa 3. All’interno dell’update sono state aggiunte alcune novità che l’azienda aveva presentato durante il lancio dei dispositivi sopracitati.

Novità aggiornamento Fitbit OS 5.1

Una delle più importanti novità di Fitbit OS 5.1 è certamente l’arrivo del supporto ad Assistente Google. Infatti, dopo aver installato l’aggiornamento, all’interno dell’applicazione mobile sarà possibile scegliere l’assistente vocale di Google come default.

Ci sono novità anche per le chiamate telefoniche, che adesso possono sfruttare il microfono e lo speaker integrato per parlare senza fare affidamento al proprio smartphone, mentre migliora anche il tracking dell’ossigenazione del sangue (SpO2). Fitbit OS 5.1 permette, infatti, di utilizzare qualsiasi watchface per tracciare questo importante valore, mentre prima era disponibile solo con una watchface specifica. Resta, però, la possibilità di utilizzare il tracking solo durante il sonno e non in qualsiasi momento della giornata.

Come aggiornare Fitbit Sense e Versa 3

L’aggiornamento di Fitbit OS 5.1 per Fitbit Sense e Fitbit Versa 3 è attualmente in fase di rollout a partire dagli Stati Uniti e dal Canada. Purtroppo non abbiamo informazioni circa il suo arrivo per il nostro Paese, ma potete controllarne la disponibilità all’interno del pannello degli aggiornamenti all’interno dell’applicazione mobile per iOS e Android.