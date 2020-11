Anche nel 2021 Samsung dovrebbe seguire la strategia già adottata negli scorsi anni e lanciare gli smartphone della serie Samsung Galaxy S21 in due versioni: una destinata a Stati Uniti e pochi altri Paesi con il processore di punta di Qualcomm (in questo caso lo Snapdragon 875) e una con a bordo la CPU di punta della gamma Exynos (ossia Exynos 2100).

Negli anni la scelta di Samsung di portare in Europa le versioni Exynos ha generato non poche critiche da parte degli utenti, in quanto le varianti Snapdragon si sono rivelata fino a questo momento più performanti ed anche più attente all’aspetto dell’autonomia ma nel 2021 la storia potrebbe cambiare.

La versione Snapdragon di Samsung Galaxy S21 potrebbe deludere le attese

A dire di Ice Universe, infatti, il processore Exynos 2100 potrebbe essere in grado di garantire prestazioni decisamente migliori rispetto a quelle offerte dalla CPU Qualcomm Snapdragon 875 e ciò probabilmente in quanto quest’ulimo chip sarà particolarmente attento alla gestione dell’autonomia.

A supporto di quanto sostenuto, Ice Universe ha pubblicato su Twitter il risultato fatto registrare dal Samsung Galaxy S21 versione Snapdragon su Geekbench, evidenziando come la variante Exynos abbia superato i 4.000 punti e ipotizzando, pertanto, che il risultato della versione con la CPU di Qualcomm non sia quello di un modello definitivo:

Stando a quanto emerso sino a questo momento, sia Qualcomm Snapdragon 875 che Samsung Exynos 2100 saranno realizzati con un processo produttivo a 5 nm e dovrebbero vantare la medesima architettura (1 core ARM Cortex-X1, 3 core Cortex-A78 e 4 core Cortex-A55).

A variare tra le due CPU potrebbe essere il clock: Exynos 2100 dovrebbe arrivare a 2,91 GHz con il core Cortex-X1, a 2,81 GHz con i core Cortex-A78 e a 2,21 GHz con i core Cortex-A55 mentre Qualcomm Snapdragon 875 potrebbe essere in grado di raggiungere delle velocità massime inferiori, ossia rispettivamente 2,84 GHz, 2,42 GHz e 1,8 GHz.

Ricordiamo che il processore Qualcomm Snapdragon 875 sarà presentato ufficialmente martedì 1 dicembre 2020, giorno in cui potremo finalmente toglierci diversi dubbi su quelle che saranno le sue reali potenzialità.