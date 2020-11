Volete uno smartphone pieghevole ma il prezzo vi blocca? Se siete clienti TIM potete tentare la sorte provando a vincere uno dei dieci Motorola Razr 5G messi in palio con il nuovo concorso TIM Party: scopriamo come partecipare e come funziona l’estrazione.

Come partecipare al concorso TIM Party con in palio Motorola Razr 5G

Il nuovo concorso, che prende il nome di “Apri il futuro con TIM Party“, si apre oggi e proseguirà per dieci giorni fino al 23 novembre 2020 compreso. Dieci giorni, dieci premi instant-win in palio, e che premi: stiamo parlando dello smartphone pieghevole Motorola Razr 5G, un dispositivo dal prezzo di listino di 1599 euro.

Il programma TIM Party è aperto a tutti i clienti intestatari di un contratto di rete mobile o fissa TIM, residenti in Italia (o San Marino). Le probabilità di vittoria aumentano in base ai “Cluster” di appartenenza, che dipendono dal numero di anni come clienti dell’operatore:

Cluster 1 : clienti TIM attivi da massimo 12 mesi – 1 tentativo .

: clienti TIM attivi da massimo 12 mesi – . Cluster 2 : clienti TIM attivi da oltre 12 mesi fino ad un massimo di 5 anni – 2 tentativi .

: clienti TIM attivi da oltre 12 mesi fino ad un massimo di 5 anni – . Cluster 3 : clienti TIM attivi da oltre 5 anni – 3 tentativi .

: clienti TIM attivi da oltre 5 anni – . Cluster 4 (Fisso e Mobile): clienti TIM che hanno almeno una linea fissa e mobile intestata al medesimo codice fiscale; clienti TIM che hanno una linea mobile in abbonamento; clienti TIM Unica, TIM 100%, TIM Smart, TIM Connect, TIM Super e alcune offerte TIMVISION – 5 tentativi.

Ogni utente può giocare i suoi tentativi tutti i giorni per provare ad aggiudicarsi uno dei dieci Motorola Razr 5G in palio. Trattandosi di un premio instant-win, sarà subito comunicata l’eventuale vincita, e nel caso sarà necessaria la compilazione di un apposito form per la validazione e la spedizione.

Se volete provare a vincere uno dei Motorola Razr 5G in palio con il concorso TIM Party potete seguire questo link: buona fortuna a tutti!

