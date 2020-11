Oggi possiamo dare uno sguardo più dettagliato a OnePlus 9 grazie ai colleghi di 91mobiles, sempre affidabili in termini di leak, che sono entrati in possesso di alcuni render completi e di alcune informazioni sulla scheda tecnica, sul prezzo e sulla data di lancio.

Design leak di OnePlus 9

A giudicare dai render, OnePlus 9 non dovrebbe essere nulla di innovativo perché dovrebbe avere un design che sa di già visto, con linee squadrate, anteriore tutto display con un forellino in alto a sinistra e con un posteriore pulito con all’interno solamente il modulo fotocamera. Per certi versi, OnePlus 9 dovrebbe avere un look simile a quello di OnePlus Nord e per questo abbastanza anonimo e standard. Certo, son gusti, ma è innegabile che il design, se fosse confermato, sarebbe il solito che ormai siamo abituati a vedere da anni con tutte le aziende.

Specifiche leak di OnePlus 9

Tutt’altro valore assumono le specifiche tecniche perché, secondo i colleghi, OnePlus 9 dovrebbe vantare una scheda tecnica di alto livello, come da tradizione OnePlus. Si parla, è bene precisare che sono informazioni da confermare, di un display piatto da 6,55 pollici con risposta del touchscreen a 144 Hz e frequenza d’aggiornamento a 120 Hz, di un modulo fotocamera posteriore con due sensori più grandi entrambi da 16 MP e uno più piccolo da 8 MP affiancati da un flash LED, di un chipset Qualcomm Snapdragon 875, della ricarica rapida a 65 W, della OxygenOS 11 basata su Android 11, di 8 GB di RAM, di una batteria da 5000 mAh, di una memoria di archiviazione da 128 GB e di una fotocamera anteriore da ben 32 MP. Mancano, com’è evidente, altre specifiche chiave per delineare un quadro completo sul suo conto, tuttavia la maggior parte di loro è presente e questo ci permette di identificarlo subito come uno smartphone di fascia premium capace di battagliare con gli altri big del mercato.

Data lancio e prezzo leak di OnePlus 9

Dulcis in fundo, prezzo e data di lancio. Stando alle informazioni pubblicate, OnePlus 9 dovrebbe essere presentato e acquistabile da marzo 2021 e quindi anticipare di qualche mese le presentazioni dei suoi predecessori, avute luogo sempre verso la fine della primavera, e costare 46999 rupie indiane, che corrispondono a circa 533 euro al cambio attuale. È bene tener presente che tutte le informazioni sopraccitate sono indiscrezioni e che potrebbero essere soggette a cambiamenti da qui al lancio ufficiale, in modo particolare il prezzo, pertanto invitiamo tutti a prenderle con le dovute attenzioni.