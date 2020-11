Sulla duttilità e versatilità di Android abbiamo disquisito a lungo in passato, ma c’è sempre spazio per nuove idee legate alle tante vesti in cui troviamo il robottino verde. Android TV x86 è una di queste e vi permette di dare nuova vita a un vecchio PC dismesso, o a un mini PC che non vi serve più.

Pur avendo buona parte del codice in comune con la versione per smartphone, Android TV gode di una interfaccia personalizzata che permette di avere un’esperienza utente soddisfacente anche su un grande schermo. Comandi vocali e contenuti in evidenza sono i suoi punti di forza, per essere utilizzati in maniera semplice sulla TV di casa.

Se avete un vecchio computer o un mini PC che non utilizzate, con Android TV X86 potete creare un media center per giocare, utilizzare app o contenuti multimediali su una TV, un proiettore o uno schermo di grandi dimensioni. Grazie a AmznUser444Dev, Senior Member di XDA, è possibile installare una build basata su Android 9 Pie su un computer con requisiti davvero modesti.

Sono necessari infatti un PC con CPU dual core a 1,2 GHz a 64 bit e una scheda video con 64 MB di memoria, caratteristiche che troviamo anche sui modelli più datati. L’installazione non richiede particolari configurazioni, LAN, WiFi e Bluetooth dovrebbero funzionare senza problemi visto che la base della ROM è il progetto Android-x86, Al momento sono segnalati alcuni big, come un errore su dischi con partizioni diverse da EXT4, problemi alla funzione Chromecast mentre al momento Netflix funziona solamente in versione mobile.

Manca anche la certificazione Widevine L1, per cui potete dire addio allo streaming in HD da piattaforme come Netflix o Amazon Prime Video. Limiti importanti ma non così gravi, soprattutto se volete utilizzare una simile soluzione per riprodurre contenuti digitali già in vostro possesso.

A seguire trovate il link per scaricare l’ISO del progetto, contenente già le applicazioni Google, tra le quali anche l’indispensabile Play Store. Per qualsiasi problema potete fare riferimento al thread linkato, che vi permetterà di seguire l’evoluzione dello sviluppo, i bug conosciuto e la lista delle novità.

Android TV x86: Download || Thread XDA