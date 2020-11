Huawei apre le selezioni per il suo programma “TRY & STAY“, che consentirà ad alcuni membri della Community di provare in esclusiva i prodotti Huawei in uscita in Italia. Scopriamo più nel dettaglio come funziona e come avere l’opportunità di diventare veri e propri tester delle novità del produttore cinese.

Huawei presenta il programma “TRY & STAY”

Al via la selezione di tre membri (per ora) della Huawei Community che avranno la possibilità di provare i prodotti, diventando recensori ufficiali delle ultime novità presentate dal brand. Huawei sceglierà gli utenti che dimostreranno una grande passione per la tecnologia, spiccate doti comunicative e che sapranno distinguersi per l’ottimi conoscenza del marchio.

Chi sarà scelto potrà condividere e scambiare nei thread della Community le proprie opinioni, pubblicando anche foto e video, oltre a raccontare l’esperienza con una vera e propria recensione. “TRY & STAY è un’iniziativa speciale per tutti gli amanti della tecnologia e del brand; non solo perché dà agli iscritti l’opportunità di provare in esclusiva le tante novità Huawei, ma soprattutto perché ha l’obiettivo di creare un senso di comunità sempre più grande e inclusivo proprio grazie alla partecipazione attiva di ognuno di loro”, ha commentato Isabella Lazzini, Retail & Marketing Director Huawei Consumer Business Group Italia.

Il primo dispositivo scelto per dare inizio al programma è Huawei P Smart 2021, uno smartphone lanciato in Italia a fine ottobre (in fondo potete trovare la nostra recensione) che punta molto sull’autonomia e su un pubblico giovanile. Successivamente “TRY & STAY” si allargherà a molti altri prodotti, come Huawei Mate 40 Pro, Huawei FreeBuds Pro e Huawei Watch GT 2 Pro.

Vi ricordiamo che, per festeggiare il successo di Huawei Community, che ha raggiunto i 250.000 iscritti in 7 mesi, il produttore ha deciso di regalare un buono sconto del 10% utilizzabile su Huawei Store (cumulabile con altre promozioni) e un voucher per tre mesi di abbonamento gratuito a Huawei Video. Per ottenerli non dovete far altro che commentare il thread dedicato entro il 19 novembre 2020.

Come candidarsi al programma “TRY & STAY” Huawei

Siete interessati a candidarvi per provare Huawei P Smart 2021? Potete farlo compilando il form raggiungibile all’indirizzo qui in basso entro il 6 dicembre 2020. La selezione avverrà l’8 dicembre 2020 e i tre fortunati avranno la possibilità di tenere lo smartphone per circa cinque settimane.

