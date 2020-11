Nelle scorse ore il team di Fairphone ha annunciato un’estensione della partnership con /e/OS per consentire a chi ha acquistato Fairphone 3 e Fairphone 3+ di sfruttare questo sistema operativo molto attento alla privacy.

Non si tratta di una novità per gli utenti Fairphone 3, in quanto questo sistema operativo poteva essere già installato su tale device anche se ciò soltanto attraverso una procedura piuttosto complicata e, pertanto, non alla portata di quelli meno smanettoni.

In seguito all’estensione della partnership con la eFoundation, per i possessori degli smartphone Fairphone si semplifica il procedimento per l’installazione di /e/OS grazie ad un apposito Easy Installer, sviluppato insieme alla community di questo sistema operativo.

Fairphone 3 e Fairphone 3+ hanno ora una marcia in più

/e/OS è stato scelto dalla community di Fairphone come sistema operativo alternativo preferito ad Android e i possessori di tali device possono selezionare quale OS desiderano eseguire sui propri telefoni.

Questa partnership risulterà particolarmente gradita a coloro che supportano la mission di Fairphone volta alla sostenibilità, alla riparabilità ed alla longevità dei propri device, in quanto significa che gli utenti potranno continuare ad avere un sistema operativo funzionante anche diversi anni dopo che gli aggiornamenti “ufficiali” di Android saranno terminati per i loro telefoni.

Questo produttore negli ultimi anni è riuscito a farsi un’ottima reputazione per alcune delle pratiche seguite nella realizzazione dei suoi device, prestando particolare attenzione ad aspetti come la sostenibilità, la scelta delle componenti (niente schede tecniche da urlo ma soluzioni adeguate a ciò che lo smartphone deve fare), il modo in cui progettare i telefoni (così da garantire, tra le altre cose, una grande semplicità per le riparazioni di eventuali parti danneggiate) e il sistema di distribuzione degli stessi, senza trascurare la salvaguardia dei profili “etici” nell’ambito del lavoro di produzione dei device.

In pratica, con /e/OS il “telefono etico” per eccellenza prosegue la sua avventura.