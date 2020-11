Se siete amanti delle cuffie true wireless ma siete alla ricerca di una soluzione innovativa che vi permette di averle sempre a portata di mano e di ricaricarle on the go, su Indiegogo arrivano le cuffie Scendo Snapods. La compagnia le pubblicizza come il “primo paio di cuffie true wireless con MagSafe per iPhone 12 e altri“, ed effettivamente è così.

Cuffie true wireless a portata di mano

Con una custodia di ricarica che si aggancia saldamente al retro degli iPhone 12 proprio come gli accessori MagSafe originali di Apple, le cuffie Scendo Snapods rappresentano una soluzione pratica per avere sempre a portata di mano le cuffie ed evitare di perderle.

La custodia è caratterizzata da una batteria da 700 mAh che, tramite un laccio magnetico, si aggancia saldamente sul retro dei nuovi smartphone di Apple ma anche su smartphone Android, tablet, notebook e quant’altro. Inoltre, grazie al pieno supporto alla tecnologia di ricarica wireless Qi, le cuffie si ricaricano e possono essere utilizzate su una miriade di device.

Caratterizzate da due driver dinamici da 13 mm e dal chip Qualcomm cVc 8.0 per la riduzione del rumore esterno, le cuffie true wireless offrono una buona qualità audio per ascoltare i propri brani preferiti oppure per parlare al telefono senza interruzioni. La tecnologia Bluetooth 5.2 garantisce inoltre buona copertura così come la modalità a bassa latenza per giocare su mobile al massimo delle prestazioni.

Le cuffie offrono un’autonomia pari a 5 ore di ascolto e fino a 40 ore tramite il case di ricarica magnetico, mentre i codec AAC e aptX permettono di ascoltare musica ad alta qualità. Se volete scoprire di più sulle cuffie true wireless Scendo Snapods vi basta cliccare questo link di Indiegogo.

