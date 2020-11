Samsung ha annunciato nelle scorse ore che entrerà a far parte di Android Enterprise Recommended, un programma guidato da Google e volto a rendere più facile per le aziende integrare soluzioni mobile negli smartphone destinati all’utilizzo da parte dei propri dipendenti.

L’adesione del colosso coreano al programma di Google offre ai suoi clienti business un’ulteriore garanzia di qualità e ciò sia per quanto riguarda l’aspetto hardware che quello per software, con soluzioni che includono la sicurezza end-to-end, la facilità di gestione software e la possibilità di personalizzare i requisiti hardware.

Samsung e Google ancora più unite per supportare le aziende

Il team di Samsung ci tiene a ricordare che questo passo rappresenta l’ennesimo traguardo di una collaborazione che ormai da quasi dieci anni il colosso coreano e quello di Mountain View portano avanti con l’obiettivo di garantire alle aziende livelli sempre più elevati di produttività e, allo stesso tempo, offrire flessibilità.

David Still, Managing Director di Android Enterprise, si è detto molto felice di poter dare il benvenuto agli smartphone e ai tablet Samsung Galaxy nel programma Android Enterprise Recommended, adesione che si basa sulla partnership di lunga data tra i due colossi della tecnologia per offrire alle aziende esperienze mobile all’avanguardia.

Il programma Android Enterprise Recommended va così ad aggiungersi a Samsung Knox Suite, soluzione che offre alle aziende funzionalità di sicurezza e gestione, come la crittografia a due livelli, la protezione del kernel in tempo reale, la protezione dei dati sensibili, la possibilità di personalizzare o configurare i dispositivi Samsung in base alle esigenze specifiche e un sistema che consente agli amministratori IT di gestire facilmente i sistemi operativi e gli aggiornamenti software dei propri dipendenti in remoto.

Tra i dispositivi che entreranno nel programma Android Enterprise Recommended vi sono i Samsung Galaxy S20, Galaxy Note20, Galaxy Tab S7 e Galaxy XCover Pro.

Leggi anche: la recensione di Samsung Galaxy Note 20