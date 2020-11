Non c’è bisogno di aspettare il Black Friday o Cyber Monday per acquistare uno smartphone pieghevole spendendo poco perché c’è Samsung Galaxy Z Flip in offerta a un prezzo pazzesco da MediaWorld e lo sarà per alcuni giorni a partire da oggi, per cui c’è anche tempo per rifletterci.

Samsung Galaxy Z Flip in offerta da MediaWorld

Samsung Galaxy Z Flip, il cui prezzo di listino supera i 1500 euro, è in offerta da MediaWorld a partire da oggi e per i prossimi giorni con una promo speciale che lo sconta da 1520 a 999 euro, a cui sottrarne altri 500 del voucher messo a disposizione da Samsung di cui abbiamo parlato qualche giorno fa.

Ciò vuol dire che è possibile portarsi a casa Samsung Galaxy Z Flip a 499 euro, il che è un prezzo assurdo se consideriamo che stiamo parlando di uno smartphone pieghevole e che il suo prezzo di listino è oltre tre volte tanto. È quindi un’occasione da non lasciarsi sfuggire per chi vuole provare la novità di questo periodo degli smartphone pieghevoli o è interessato proprio a questo smartphone di Samsung.

La promo per avere Samsung Galaxy Z Flip a 499 euro sarà valida fino al 18 novembre sia online che nei negozi fisici, per cui c’è anche la possibilità di acquistarlo come fa più comodo. Noi ora vi rimandiamo al sito di MediaWorld per l’acquisto e alla nostra recensione utile per farvi un’idea sul suo conto, ma non dimenticate di leggere i dettagli per avere il voucher da 500 euro di Samsung.

