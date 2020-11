Continua senza sosta il lavoro del team di LineageOS per portare Android 10 all’interno di smartphone e tablet Android con qualche anno sulle spalle, come ad esempio l’annuncio di qualche settimana fa di LineageOS 17.1 per diversi terminali Samsung, Xiaomi e Redmi.

Tanti nuovi device OnePlus e Samsung

Ebbene in queste ore apprendiamo che LineageOS 17.1 è ufficialmente disponibile anche per OnePlus 5, OnePlus 5T, Samsung Galaxy Tab S5e e Fairphone 3. Se disponete di questi terminali e volete provare la numerose novità di Android 10, potete farlo cliccando i seguenti link:

OnePlus 5, custom ROM disponibile a questo link;

OnePlus 5T, custom ROM disponibile a questo link;

Samsung Galaxy Tab S5e, custom ROM disponibile a questo link;

Fairphone 3, custom ROM disponibile a questo link.

Prima di installare la custom ROM sui dispositivi sopracitati è bene considerare che si tratta pur sempre di una ROM che potrebbe portare con sé qualche piccolo bug, pertanto vi consigliamo caldamente di effettuare un backup completo di tutti i file salvati in memoria.

Se lo avete già fatto e siete pronti ad installare LineageOS 17.1 sul vostro smartphone, vi basta cliccare sui link sopracitati, leggere attentamente la Wiki con tutte le informazioni dettagliate ed infine cliccare sulla voce “Get builds here”.

