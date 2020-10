Nel grande universo della custom ROM per Android, la LineageOS rappresenta certamente una delle ROM più apprezzate e supportate dalla community. L’arrivo della versione LinegeOS 17.1 basata su Android 10 ha portato molte novità all’interno del panorama, soprattutto per quei dispositivi (e sono tanti) che non possono più essere aggiornati alle nuove versioni di Android.

Android 10 anche su device poco recenti

In queste ore scopriamo che la LineageOS 17.1 è finalmente disponibile anche per alcuni smartphone piuttosto popolari, fra cui Redmi K20, Xiaomi Mi 9T, Samsung Galaxy S5 e Samsung Galaxy Note 3. Se siete interessati a provare la custom ROM su uno di questi smartphone, vi basta cliccare sui seguenti link e poi su “Get the builds here“:

Come sempre, prima di installare la custom ROM, vi consigliamo di leggere attentamente le varie wiki con i passi da compiere, soprattutto per quei dispositivi in cui sono presenti particolari modalità di boot. Infine, ricordate anche di effettuare un backup dei dati più importanti del telefono per evitare di perderli a seguito della installazione della LineageOS 17.1.

