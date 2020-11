Nei giorni scorsi TIM ha rilasciato un aggiornamento della sua applicazione ufficiale dedicata ai dispositivi Android: stiamo ovviamente parlando dell’app MyTIM.

Ricordiamo che si tratta della soluzione studiata dal popolare operatore telefonico per consentire ai suoi clienti di gestire dallo smartphone la propria SIM, con le relative offerte attive e di avere tutta una serie di informazioni.

E così con tale applicazione è possibile registrare un account, gestire e memorizzare le modalità di pagamento preferite, ricevere assistenza da un operatore (via chat o anche attraverso la Community WeTIM), visualizzare il credito residuo ed i vari contatori delle offerte (minuti, SMS e giga disponibili), avere informazioni sul proprio piano tariffario, visualizzare e gestire i servizi attivi, effettuare ricariche online, ecc.

Le novità della versione 5.6.5 di MyTIM per Android

Con la nuova release dell’applicazione di TIM, la versione 5.6.5, vengono risolti alcuni dei bug riscontrati dagli utenti e viene introdotta la possibilità di gestire l’offerta FWA Ricaricabile (si tratta di un’offerta senza costi fissi per la navigazione Internet da casa, con la possibilità di acquistare ricariche, il tutto con la possibilità di sfruttare la tecnologia FWA che si basa sia sulla rete fissa che su quella mobile).

In seguito a tale update, gli utenti che hanno attivato l’offerta FWA Ricaricabile possono usufruire di alcune modifiche all’interfaccia ad essa dedicata (per esempio non viene più visualizzata la sezione per le fatture, sostituita da quella per le ricariche) e hanno la possibilità di acquistare le ricariche per la navigazione illimitata (sono disponibili i tagli da 30 giorni a 27,90 euro, 90 giorni a 78,90 euro e 360 giorni a 240,90 euro).

Come scaricare la nuova versione dell’app

Potete trovare tutte le offerte di TIM seguendo questo link mentre la nuova versione di MyTIM per Android può essere scaricata da APK Mirror o dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

