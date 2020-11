Se il sensore ToF ISOCELL Vizion 33D di Samsung promette prestazioni da urlo per quanto riguarda il tracking di soggetti nei video e molto altro, la novità svelata da Xiaomi punta a stravolgere la fotografia su mobile dal punto di vista delle capacità di zoom.

Una lente telescopica mobile per smartphone

Infatti, come viene svelato su Twitter dal leaker DigitalChatStation e anche su Weibo dal colosso cinese, il team di ingegneri di Xiaomi è riuscito ad integrare una lente telescopia a movimento sul retro di uno smartphone.

Rispetto alle classiche lenti telescopiche fisse, la soluzione di Xiaomi mima a tutti gli effetti il movimento delle fotocamere con lenti mobili. Secondo quanto dichiarato dall’azienda, questa nuova lente è in grado di offrire foto di altissimo livello grazie ad una nuova apertura che permette un ingresso di luce maggiore del 300% ed una chiarezza degli scatti pari al +20%.

Come si può notare dal video soprastante, lo zoom della lente telescopica di Xiaomi spinge il sensore verso l’esterno, incrementando così la quantità di zoom senza però sacrificare la qualità dello scatto (e del video). È altamente probabile che la novità svelata da Xiaomi faccia riferimento ad un prototipo non ancora pronto al lancio sul mercato, ma è plausibile che in futuro l’azienda decida di presentare uno smartphone con questa particolare lente telescopica.

Cosa ne pensate di questa novità? Acquistereste uno smartphone con una lente telescopica mobile?