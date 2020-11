Se possedete Google Chromecast Ultra e siete avidi giocatori di Google Stadia, forse vi sarà capitato di notare strani comportamenti del piccolo dongle di Google dopo qualche ora di utilizzo. Se, infatti, siete andati incontro a qualche spegnimento casuale senza apparente motivo, è probabile che la CPU di Google Chromecast Ultra abbia raggiunto una temperatura critica da causarne lo spegnimento.

Basta poco per raffreddare la Chromecast

Questo è quello che è capitato a un utente Reddit che, dopo quattro ore di utilizzo su Google Stadia, non è più riuscito a utilizzare il dongle proprio per via dell’alta temperatura raggiunta. Per bypassare il problema e non avere più limiti di tempo sul servizio di gaming online di Google, l’utente ha fatto ciò che normalmente ogni giocatore su PC ha fatto almeno una volta in vita sua: montare un dissipatore e una ventola di raffreddamento.

Infatti, com’è possibile notare dall’immagine soprastante, il piccolo dongle è stato modificato con l’aggiunta di un dissipatore esterno (ne esistono di tanti tipi economici su Amazon) e di una piccola ventola USB direttamente collegata al TV. Una volta sistemato il dissipatore con della pasta termica e attivata la piccola ventola USB, il Chromecast Ultra non è andato più incontro a problemi di surriscaldamento per via dell’elevato sforzo computazionale del processore.

L’efficacia della soluzione è stata testata in maniera più organica anche in questo video YouTube, dov’è possibile notare come l’aggiunta di un piccolo dissipatore ha migliorato il trasferimento di calore dalla CPU.