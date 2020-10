All’interno della nostra recensione Sony Xperia 1 II abbiamo più volte sottolineato la qualità dell’ultimo top di gamma del colosso giapponese, forse penalizzato da un ingresso sul mercato in concomitanza di altri top di gamma che hanno un appeal decisamente maggiore rispetto a quelli di Sony.

Un Q3 2020 tutto sommato positivo

I risultati fiscali di Sony relativi al Q3 2020 indicano però che l’ingresso sul mercato di Sony Xperia 1 II e Sony Xperia 10 II hanno in qualche modo dato una spinta in avanti all’area mobile, che a settembre 2020 chiude con circa 600.000 mila smartphone commercializzati durante i tre mesi precedenti.

Il numero di smartphone commercializzati durante il Q3 2020 equivalgono agli stessi venduti durante il Q3 2019, cosa da non sottovalutare considerando la particolare situazione del mercato in cui ci troviamo per via dell’emergenza Covid-19. Le stime per fine anno vedono l’azienda giapponese puntare verso l’obbiettivo di 3 milioni di smartphone commercializzati entro fine anno.

Per quanto riguarda la sezione Electronics Products & Solution Segments (EP&S), Sony ha visto una crescita del 2% rispetto all’anno passato, il che è un buon segnale anche per la sezione mobile dell’azienda. In ogni caso, però, la compagnia è ben conscia dell’estrema imprevedibilità del mercato e pertanto continua ad accelerare verso la nuova gestione dell’azienda per farsi trovare pronta alle sfide del futuro.