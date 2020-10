Nonostante la crisi generata dalla pandemia di Coronavirus, il mercato degli smart speaker continua a crescere e, stando alle previsioni degli analisti di Canalys, nei prossimi mesi il trend proseguirà, tanto che nel 2021 potrebbero essere raggiunti nuovi prestigiosi traguardi.

Nel 2020 sarà la Cina a guidare il settore con una crescita del 16% (ciò grazie anche al fatto che pare sia riuscita a tenere sotto controllo la pandemia di Coronavirus) mentre negli altri Paesi la crescita prevista entro la fine dell’anno è stimata nel 3%.

Previsioni rosee per il mercato di smart speaker e smart display

Dato che la domanda di intrattenimento domestico aumenta, i principali produttori di dispositivi di questo genere hanno lanciato vari nuovi modelli di smart speaker e smart display, che saranno tra i device più popolari della stagione natalizia.

Il prossimo anno il settore dovrebbe finalmente uscire dalla crisi ed anche i Paesi che stanno combattendo contro il Coronavirus dovrebbero contribuire in modo più deciso, tanto che nel 2021 si potrebbe raggiungere quota 163 milioni di device venduti.

Secondo Jason Low, Canalys Research Manager, tra i motivi del successo di questo settore vi è la strategia seguita dai principali produttori che prevede l’introduzione di miglioramenti e innovazioni senza incidere troppo sui costi.

Inoltre, a differenza di quanto avviene nel settore degli smartphone, le due aziende leader, Amazon e Google, provano a suscitare l’interesse degli utenti adottando diverse soluzioni non soltanto per quanto riguarda il design ma anche per la qualità del suono, introducendo elementi aggiuntivi di audio computazionale (in futuro l’esperienza di ascolto dovrebbe essere sempre più adattabile e guidata dall’intelligenza artificiale).

A questo duopolio nelle scorse settimane è stata ufficialmente lanciata la sfida da parte di Apple, che ha annunciato HomePod Mini e sarà interessante scoprire se questo device riuscirà a ritagliarsi una fetta in un mercato che si fa sempre più competitivo.

Jason Low ha anche un’altra previsione che rende perfettamente l’idea di quanto velocemente stia crescendo il settore degli smart speaker e smart display: se nel 2020 la base di questo genere di dispositivi è di circa 320 milioni di utenti, entro la fine del 2024 arriverà a 640 milioni di utenti.

Ecco spiegato perchè sempre più produttori si avvicinano a questo mercato.