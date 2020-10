In occasione dell’evento di presentazione di ieri, dedicato ovviamente all’attesissima serie Huawei Mate 40, il colosso cinese ha lanciato anche altri device, inclusi lo speaker Huawei Sound e una base di ricarica wireless a 50 W.

Huawei Sound non ha più segreti: caratteristiche e prezzo

Il nuovo altoparlante di Huawei può essere considerato una versione ridotta di Huawei Sound X, device con il quale condivide il design acustico di Devialet ed anche l’aspetto estetico (in dimensioni più contenute).

Queste le sue principali feature:

un woofer da 4 pollici da 40 W e 3 altoparlanti full-range da 5 W

tecnologia SAM 2.0 di Devialet

512 MB di RAM

8 GB di memoria integrata

supporto Hi Res audio

supporto codec LDAC Bluetooth (con velocità di trasferimento fino a 990 kbps)

Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC

Uno degli aspetti più interessanti di Huawei Sound è rappresentato dalla tecnologia Devialet’s SPACE, capace a dire del produttore di offrire un’esperienza immersiva, un suono surround a 360° (il sistema classifica in modo intelligente il suono in diretto, riflesso e rumore ambientale tramite un algoritmo) e un audio spaziale.

L’altoparlante di Huawei sarà venduto in Europa a 199 euro. Restiamo in attesa di informazioni ufficiali sulla data di esordio.

Da Huawei arriva una base di ricarica wireless super veloce

Ieri il colosso cinese ha anche lanciato una nuova base di ricarica wireless da 50 W, dispositivo studiato per esaltare al massimo le potenzialità della serie Huawei Mate 40.

Si tratta di un dispositivo che utilizza un design verticale a 60 gradi (soluzione che dovrebbe rendere più facile la ricarica) e può contare su un sistema dotato di doppie bobine.

Huawei ha spiegato che per utilizzare questo caricabatterie non è necessario rimuovere la custodia del telefono: è possibile avviare la ricarica non appena si posiziona lo smartphone su di esso e per interromperla è sufficiente rimuovere il telefono dal caricatore.

Tra le altre feature troviamo una ventola silenziosa integrata, capace di regolare in modo intelligente la velocità della ventola durante il giorno e passare automaticamente alla modalità super silenziosa di notte.

Purtroppo al momento non vi sono informazioni su prezzo e disponibilità.