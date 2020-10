Phone Hub è il nome di una delle feature di Chrome OS che in futuro consentiranno agli utenti di collegare in un modo piuttosto completo il proprio Chromebook con un dispositivo Android e tra le sue colonne portanti pare vi sarà Google Play Services.

Almeno ciò è quanto sembra suggerire un nuovo aggiornamento di Google Play Services, in seguito al quale, analizzando il relativo codice, lo staff di 9to5Google ha individuato dei riferimenti che confermano che i Chromebook saranno a breve in grado di modificare rapidamente alcune delle impostazioni del telefono, visualizzare e rispondere alle notifiche del telefono in arrivo e persino ripristinare le pagine Web e le app Android.

Da alcuni anni il team di Google mette in evidenza quanto siano potenzialmente completi i Chromebook e gli smartphone Android se utilizzati insieme (basti pensare a soluzioni come Smart Lock, Instant Tethering e l’integrazione di Google Messaggi) e con Phone Hub il colosso di Mountain View mira a competere ancora meglio con Windows 10 e la relativa app Il tuo telefono.

Come funzionerà Phone Hub di Chrome OS

Per rendere possibile la maggior parte delle funzionalità di Phone Hub sui telefoni Android senza la necessità di installare un’app separata la soluzione più naturale è una modifica di Google Play Services ed in effetti nella versione 20.42.14 beta sono stati trovati dei riferimenti a tale feature di Chome OS ed alla possibilità di visualizzare le notifiche su un Chromebook.

Il sistema è ancora in fase di sviluppo e, pertanto, non è possibile avere dettagli precisi sul suo funzionamento né sappiamo quando potrebbe essere effettivamente messo a disposizione di tutti gli utenti. Per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere informazioni dal team di Google.

La nuova versione beta di Google Play Services è disponibile sul Play Store (dopo avere aderito al relativo programma) o su APK Mirror (seguendo questo link).