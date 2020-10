Xiaomi ha recentemente rilasciato l’aggiornamento MIUI 12 basato su Android 10 in Cina per gli smartphone Mi Mix 2S e Mi Mix 3, ma dal momento che hanno più di un anno di vita sul mercato, non riceveranno l’upgrade ad Android 11.

L’unico modo per aggiornare questi dispositivi alla più recente versione Android consiste nel ricorrere al modding installando una custom ROM come ArrowOS, una ROM personalizzata sviluppata da un membro XDA caratterizzata da un’interfaccia utente che offre un’esperienza Android stock.

Android 11 approda su Mi Mix 2S e Mi Mix 3 con ArrowOS

La build di Android 11 per Mi Mix 2S è ArrowOS 11.0 con Linux Kernel 4.x. La ROM è ufficiale, quindi è costantemente supportata dallo sviluppatore, ma è attualmente in stato Alpha, pertanto potrebbe presentare dei bug. Lo sviluppatore rassicura sul fatto che quasi tutte funzionalità sono stabili, eccetto crittografia, Wi-Fi Display e Android Auto che non sono funzionanti.

Lo stesso discorso vale su Mi Mix 3, per il quale la custom ROM ArrowOS 11.0 non supporta Wi-Fi Display e Android Auto, inoltre il comando vocale “Ok, Google” non funziona quando il display è inattivo.

A seguire trovate i link per scaricare le ROM personalizzate ArrowOS per i due smartphone Xiaomi, tuttavia ricordiamo che prima di procedere con il flash della custom recovery TWRP è necessario effettuare sblocco del bootloader. L’operazione è sconsigliata per gli utenti non sufficientemente esperti in ambito modding.