C’è una bella scorpacciata di novità in arrivo per gli smart display con a bordo Google. Ad annunciarlo è la casa di Mounain View stessa che fa felici gli utenti degli schermi intelligenti con varie funzioni in arrivo prossimamente.

Le novità di Google per gli smart display

Cambia innanzitutto l’interfaccia grafica, che ora è organizzata in un cinque schermate scorribili lateralmente “alla smartphone” per intenderci. La pagina principale si chiama “Your morning/afternoon/evening“, nomi che cambiano col passare delle ore e raccoglie varie informazioni su promemoria, notifiche, appuntamenti e cose da fare in programma per quel determinato momento della giornata.

Con uno swipe a sinistra si passa a “Home control“, sede in cui gestire i dispositivi connessi della casa intelligente. Segue “Media“, la schermata dalla quale controllare la riproduzione multimediale (podcast, programmi TV, musica, eccetera) e usufruire di suggerimenti appositi.

A concludere il quintetto Google inserisce “Communicate” e “Discover“, pagine riservate rispettivamente alla comunicazione tramite Google Meet, Duo e Zoom, e alla scoperta di scorciatoie e nuove funzionalità.

In più, per gli smart display Big G annuncia la possibilità di utilizzare account personali e di lavoro in un’unica sede, una funzione di Meet per Nest Hub Max che durante le videoconferenze centra la videocamera sull’utente, e introduce il tema scuro, impostabile anche su “Automatico” in modo che il display si adegui automaticamente alla luce ambientale e all’orario.

E per ultimi, arrivano i suoni rilassanti, accessibili nella schermata “Your evening”, e “Sunrise Alarm“, una funzione che aumenta gradualmente la luminosità dello schermo a mo’ di alba a partire da 30 minuti prima che la sveglia suoni.

Insomma, una bella portata di novità da parte di Google, annunciate tuttavia senza indicazioni specifiche sulle tempistiche di arrivo.