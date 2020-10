In queste ore TIM ha aggiornato il listino di smartphone che i suoi clienti potranno acquistare a rate in abbinamento ad una delle tante offerte tariffarie di tale operatore e dà il benvenuto ad alcuni nuovi telefoni di OPPO.

Le novità di cui stiamo parlando saranno in vigore fino al 22 ottobre 2020, facendo salve ovviamente eventuali proroghe e gli utenti potranno usufruirne nei principali punti vendita dell’operatore sparsi in tutto il Paese.

Nuovi smartphone nel listino a rate di TIM

Queste sono le condizioni che riguardano i nuovi smartphone di OPPO entrati nel listino dell’operatore:

OPPO A53S -> 30 rate da 5 euro al mese, senza contributo iniziale

OPPO Reno4 Z 5G -> 30 rate da 12 euro al mese, senza contributo iniziale

OPPO Reno4 5G -> 30 rate da 17 euro al mese, senza contributo iniziale

Per alcuni già clienti TIM selezionati OPPO Reno4 5G sarà disponibile con 30 rate da 12 euro (invece di 17 euro) e OPPO Reno4 Z 5G con 30 rate da 8 euro (invece di 12 euro).

Continua ad essere disponibile la Super Promo TIM Next, grazie alla quale gli utenti potranno usufruire di uno sconto di 100 euro sul contributo iniziale previsto per l’acquisto di alcuni device (per esempio, Samsung Galaxy S20 Ultra con un anticipo di 49 euro, invece di 149 euro, e 30 rate da 35 euro al mese).

Ricordiamo che in caso di attivazione di un’offerta con rateizzazione di TIM l’utente dovrà pagare un costo iniziale di 9,99 euro (e ciò a prescindere dal dispositivo che si desidera acquistare) e il costo mensile del canone dovrà essere addebitato su una carta di credito (sono supportati i circuiti Visa, Mastercard e Amex mentre non è possibile usare carte prepagate).

In alternativa, per l’acquisto degli smartphone a rate è anche possibile scegliere di richiedere un finanziamento Santander Consumer Bank SCB, con possibilità di addebito pure su un conto corrente bancario.

Potete trovare tutte le offerte di TIM seguendo questo link.

