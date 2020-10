Fra le tante novità di OxygenOS 11 ricordiamo quelle relative all’applicazione OnePlus Gallery, ovvero l’applicazione proprietaria per la gestione delle foto e dei filmati registrati tramite gli smartphone OnePlus.

Novità aggiornamento 4.0.777 OnePlus Gallery

Con la nuova versione di OxygenOS ci sono molte novità per quanto riguarda la UI di OnePlus Gallery, e quest’oggi l’aggiornamento 4.0.777 le rende disponibili anche per gli smartphone non ancora aggiornati all’ultima versione dell’OS di OnePlus.

Uno dei cambiamenti più importanti riguardano la possibilità di controllare la UI con una sola mano, modificando così la gestione delle foto e dei video affinché i menu e le varie voci per le modifiche siano facilmente raggiungibili anche con una mano sola, nonostante la dimensione sempre più grande dei display.

Invece dei classici tab inferiori per saltare rapidamente dalla vista delle foto, alle collezioni e al tab esplora, adesso l’intera interfaccia si può navigare tramite comodi swipe verso destra e sinistra. L’aggiornamento svela inoltre miglioramenti sotto il cofano e correzioni di bug.

Come aggiornare OnePlus Gallery

L’aggiornamento 4.0.777 di OnePlus Gallery è attualmente disponibile sul Play Store tramite il badge sottostante. Diverse recensioni indicano però alcuni importanti problemi circa la presenza di bug e crash all’avvio, pertanto vi consigliamo di attendere qualche giorno e aggiornare l’app solo a seguito di un nuovo update, oppure tornare alle versioni precedenti in caso vogliate provarla a tutti i costi.