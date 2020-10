Xiaomi Mi 5 e Xiaomi Mi 5s Plus sono stati smartphone piuttosto apprezzati nel panorama Android diversi anni fa, anche se adesso sono ovviamente visti quasi come dei reperti archeologici di poca utilità.

Se, però, disponete ancora di uno dei due smartphone, magari come muletto per testare nuove applicazioni o custom ROM, la grande community Android del modding permette di godere delle ultime novità di Android 11 anche sugli smartphone sopracitati.

Xiaomi Mi 5 ritorna in vita con Android 11

Come? Ovviamente tramite la classica LineageOS 18.0 non ufficiale. Infatti, com’è possibile notare nel thread sul forum di XDA, alcuni utenti sono riusciti ad effettuare il porting della custom ROM anche su Xiaomi Mi 5.

Dalle informazioni presenti all’interno del thread scopriamo che la maggior parte delle funzioni sono disponibili e al loro posto, come ad esempio la fotocamera, il Wi-Fi, il modulo NFC, la componente telefonica (anche la connessione dati), i sensori ed il modulo GPS. Se invece disponete di Xiaomi Mi 5s Plus, questa custom ROM basata su LineageOS 18.0 non ufficiale vi permette di installare Android 11 sul terminale cinese.

Attualmente la custom ROM è in beta e pertanto è lecito incappare in qualche bug di tanto in tanto, ma si tratta di un buon compromesso se si vuole utilizzare l’ultima major release di Android su terminali ormai non più supportati.

Come sempre prima di installare la custom ROM vi esortiamo ad effettuare il backup completo di tutti i dati.