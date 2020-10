Come avevamo previsto qualche giorno fa, quest’oggi Samsung Galaxy F41 viene ufficialmente lanciato in India con una scheda tecnica di tutto rispetto, soprattutto per quanto riguarda la fascia di prezzo a cui viene proposto.

Design e specifiche Samsung Galaxy F41

Samsung Galaxy F41 rappresenta l’ultimo entrato all’interno della gamma di smartphone “Galaxy F” per l’India, e lo fa offrendo agli utenti un ottimo rapporto qualità prezzo. Parliamo infatti di un terminale Android con un bel pannello Super AMOLED da 6,4 pollici Infinity-U con notch a goccia e fotocamera selfie da 32 MP.

Nonostante si tratti di un pannello AMOLED, Samsung ha preferito munire lo smartphone di un sensore per le impronte digitali dedicato e non integrato nel display. È probabile che l’azienda abbia deciso così per risparmiare e per tenere basso il prezzo di listino finale.

All’interno è presente il processore Exynos 9611 con 6 GB di RAM LPDDR4x e 64/128 GB di storage espandibile tramite micro SD fino ad un massimo di 512 GB. Piuttosto completo dal punto di vista della connettività – troviamo sia la radio FM che il jack audio da 3,5 mm, fra le altre cose -, mentre il comparto fotografico si affida ad un sensore da 64 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore di profondità da 5 MP.

Piuttosto impressionante la batteria con i suoi 6000 mAh di autonomia e supporto alla ricarica rapida da 15 W. L’OS, infine, è affidato ad Android 10 con la One UI.

Scheda tecnica

Display Infinity-U Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ da 2340 x 1080 pixel;

processore Exynos 9611;

6 GB di RAM LPDDR4x con 64/128 GB di storage espandibile fino a 512 GB tramite micro SD;

fotocamera posteriore: sensore principale da 64 MP, sensore ultra grandangolare da 8 MP con angolo di visuale da 123°, sensore di profondità da 5 MP;

fotocamera anteriore da 32 MP;

sensore per le impronte digitali sul retro;

batteria da 6000 mAh con ricarica rapida da 15 W tramite porta USB Type-C;

supporto dual SIM, jack audio da 3,5 mm, radio FM, supporto Dolby Atmos, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5, GPS + GLONASS;

Android 10 con One UI.

Prezzo e disponibilità Samsung Galaxy F41

Samsung Galaxy F41 viene commercializzato nelle colorazioni Fusion Green, Fusion Black e Fusion Blue al prezzo di 16999 rupie indiane, circa 200 euro al cambio, nella versione con 6 GB di RAM e 64 GB di storage, mentre si arriva a 17999 rupie indiane, circa 210 euro al cambio, per il modello con 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Sarà disponibilità al prezzo di lancio straordinario di 15499 rupie indiane (180 euro) su Flipkart a partire dal 16 ottobre.