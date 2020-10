Una delle iniziative legate all’Amazon Prime Day 2020, che ricordiamo è in programma per il 13 e 14 ottobre, è legata ad Amazon Music, che può essere provato per 4 mesi a un prezzo simbolico.

Ricordiamo infatti che potete accedere ad Amazon Music Unlimited al prezzo di 0,99 euro per 4 mesi, con il prezzo che tornerà a 9,99 euro al mese a partire dal quinto mese, salvo disdetta dell’offerta. Amazon non sembra accontentarsi della pubblicità online, sul proprio sito ma non solo, e sta raggiungendo i propri clienti con una lettera, nella quale ricorda la promozione.

L’offerta, come ricorda anche la lettera, è riservata esclusivamente ai nuovi clienti di Amazon Music, che non devono quindi aver sottoscritto alcuna offerta relativa al servizio in precedenza. Tra i vantaggi di Amazon Music Unlimited ricordiamo gli oltre 60 milioni di brani a disposizione degli utenti, con accesso illimitato, ascolto offline e skip illimitati.

E se in casa avete un dispositivo con Alexa a bordo potete utilizzarlo per controllare la riproduzione o per cercare nuovi brani da ascoltare. Per Amazon è dunque una forma insolita di pubblicità, quantomeno desueta visto che la pubblicità cartacea sembra essere stata abbandonata da molti in favore di banner e annunci mirati, decisamente più efficaci.

Se siete interessati alla promozione relativa ad Amazon Music non vi resta che visitare il link sottostante e approfittare dell’offerta che Amazon ha preparato per il Prime Day 2020.