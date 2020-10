Le linee Wind e Tre sono gestibili con un unico account, anche dall’app WINDTRE

Da quando il lancio ufficiale del nuovo brand è stato annunciato, WINDTRE si è data tanto da fare per garantire a tutti i suoi clienti ex Wind ed ex Tre Italia una “morbida” migrazione: finora però coloro che avevano SIM native di Wind o di Tre Italia dovevano gestire le proprie linee da due account diversi.

Le linee Wind e Tre gestibili in un unico account

La situazione, dopo una lunga attesa, è cambiata: da oggi infatti dall’applicazione WINDTRE, così come dal relativo sito, gli ex utenti Wind e Tre Italia potranno finalmente gestire le proprie linee telefoniche con un unico account. D’ora in poi, si potrà accedere utilizzando un unico account (Wind o Tre Italia) e vedere tutte le proprie SIM e le relative offerte a prescindere dal precedete operatore di appartenenza. Questa è la comunicazione, via SMS, del gestore unico:

Gentile Cliente, ti informiamo da oggi su App WINDTRE puoi consultare tutte le linee con un unico account. Aggiorna subito l’App su windtre.it/scopri-appwindtre e inizia a gestire le tue offerte più semplicemente.

E’ questa una notizia che attendevano da tanto gli ex clienti di Wind e Tre Italia, che di fatti erano stati costretti finora, nonostante la fusione in WINDTRE, ad avere in pratica due account diversi per gestire le SIM dell’uno o dell’altro gestore telefonico. Anche voi attendevate con ansia questa novità?