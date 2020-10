A partire da questo mese Google Play Music smetterà di funzionare per gli utenti di tutti i Paesi e questo servizio verrà integralmente sostituito da YouTube Music, oggetto nelle ultime settimane dell’introduzione di varie funzionalità, così da poter offrire un’esperienza sempre più completa e, allo stesso tempo, che non faccia rimpiangere quella della soluzione ormai abbandonata.

Tra le ultime novità aggiunte dal team di sviluppatori del colosso di Mountain View vi è quella in virtù della quale Google Assistant supporta le playlist personali e, pertanto, può essere utilizzato per avviare la riproduzione di una di esse.

Le playlist personali sono quelle create e gestite direttamente dagli utenti, ossia una funzionalità estremamente popolare ma che per tanto tempo non è stato possibile sfruttare pienamente attraverso l’assistente virtuale del colosso di Mountain View.

La situazione ha iniziato a cambiare nel mese di agosto, quando il team di Google ha avviato negli Stati Uniti dei test ristretti ad un limitato quantitativo di altoparlanti della gamma Nest e smart display, il tutto con la promessa di estendere la funzionalità per ricomprendere altri Paesi e device in un futuro non troppo lontano.

Google Assistant può avviare le playlist personali di YouTube Music

Ebbene, a distanza di un paio di mesi quel momento pare essere finalmente arrivato: in Rete, infatti, nelle ultime ore si sono moltiplicate le segnalazioni di utenti che stanno riuscendo ad avviare con Google Assistant una playlist personale di YouTube Music attraverso il proprio smartphone o tablet Android.

Per sfruttare tale nuova feature è sufficiente un comando vocale come “Ehi Google, riproduci la playlist X” oppure “Ok Google, riproduci X”. L’aggiunta di “playlist” nel comando vocale sembra facoltativa ma di certo non è necessario specificare l’applicazione o il servizio di YouTube Music, soprattutto se questa è l’impostazione predefinita.

Al momento non è chiaro quanto diffuso sia il rilascio di questa nuova feature ma vi sono segnalazioni sia negli Stati Uniti che in altri Paesi.

Se desiderate scaricare YouTube Music, potete farlo direttamente dal Play Store attraverso il seguente badge: