Immuni rappresenta una delle forme passive più importanti per contrastare la propagazione del Coronavirus e gli effetti del Covid-19. Questa estate vi abbiamo segnalato come grazie ad essa siano stati individuati quattro focolai di infezione, e siamo certi che la sua funzione non abbia ancora raggiunto il massimo potenziale nemmeno oggi che è stata scaricata da più di 6,6 milioni di persone.

Come far funzionare Immuni

Se fate parte di questa platea di cittadini che hanno deciso di installare l’app sul vostro smartphone Android, è probabile che vi stiate domandando per quale motivo l’app Immuni non funziona più su Android. Il motivo può dipendere dalla gestione dei consumi che, come avevamo indicato in tempi non sospetti, può bloccare l’esecuzione in background dell’applicazione.

Nel caso in cui dovessero esserci questi problemi di gestione aggressiva dei consumi in background, potete seguire questa breve guida per risolvere il problema una volta per tutte. Innanzitutto è necessario entrare all’interno delle Impostazioni del vostro smartphone > account Google (o solo Google) > Notifiche di esposizione al COVID-19 e controllare che sia impostata su On.

Tappando la voce dovreste ritrovarvi all’interno del pannello mostrato nell’immagine sottostante; a questo punto tappate sulla voce Controlli esposizione per assicurarvi che il vostro smartphone abbia scambiato le informazioni carpite durante le passate settimane.

Nel caso in cui queste informazioni non fossero disponibili, è molto probabile che l’app Immuni non funziona su Android per via della gestione dei consumi. A tal proposito vi ricordiamo che Google stesso è a conoscenza della gestione troppo aggressive di alcuni OEM – su Android 12 dovrebbero esserci degli importanti cambiamenti in tal senso – e che il sito Don’t kill my app! vi permette di conoscere quali sono gli OEM che praticano le forme più aggressive di gestione dei consumi.

Per risolvere il problema bisogna entrare all’interno della sezione Batteria e poi in Risparmio energia. Questa voce può variare da smartphone a smartphone: in questo caso gli screenshot fanno riferimento alla One UI di Samsung. All’interno di questo pannello dovete cercare l’applicazione Immuni e rimuovere qualsiasi tipo di restrizione presente per l’app.

Se avete seguito correttamente le indicazioni mostrate in questa guida, l’applicazione Immuni dovrebbe tornare a funzionare correttamente sul vostro smartphone Android.