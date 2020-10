Tra le novità più apprezzate di Android 11 c’è indubbiamente il nuovo Power Menu che offre la possibilità di gestire Google Pay e i dispositivi della smart home. Tra questi, da qualche settimana, ci sono anche quelli controllabili tramite Xiaomi Mi Home, la companion app che permette di tenere sotto controllo i dispositivi IoT del colosso cinese.

La novità è arrivata in sordina, senza che Xiaomi rilasciasse alcuna comunicazione ufficiale, tanto che è stato necessario effettuare qualche test per scoprire che è attiva fin dalla versione 5.8.16 dell’app. Ora è dunque possibile posizionare nel Power Menu di Android 11 le scorciatoie preferite per gestire i propri dispositivi.

Potete ad esempio spegnere le luci di casa prima di uscire, verificare il feed delle telecamere di sicurezza, accendere la lampada del comodino, senza dover necessariamente aprire l’app e cercare il comando giusto.

Ricordiamo che qualche settimana fa Tasker, una delle applicazioni più apprezzate dagli utenti che amano l’automazione del dispositivo e della casa, aveva aggiunto il supporto alla funzione Controls, che permette di aggiungere qualsiasi scorciatoia al Power Menu di Android 11.

Se avete già provveduto ad aggiornare l’app Xiaomi Mi Home e sul vostro smartphone è già installato Android 11 dovreste avere attiva la funzione. In caso contrario potete provare a scaricare la versione più recente dal Play Store utilizzando il badge sottostante.