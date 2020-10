Kena Mobile tenta i clienti Iliad: ritorna Kena 5,99 con primo mese gratuito

Kena Mobile affila gli artigli oggi che il mese di settembre è concluso e si dichiara pronta ad arricchire il proprio listino di nuove imperdibili offerte. La novità più interessante della giornata è però la proroga della promo online che permette di usufruire del primo mese gratuito per l’offerta operator attack Kena 5,99.

Kena 5,99 con il primo mese gratuito

Qualora non sapeste di cosa parliamo, Kena 5,99 offre minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali (fissi e mobili) e 70 GB di traffico internet in in 4G (download e upload a 30 Mbps con rete TIM) a un costo di soli 5,99 euro al mese. E’ disponibile per i clienti in portabilità da Iliad e dagli operatori virtuali ho. mobile, Poste Mobile, Lycamobile, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Nextus, Noitel, Netvalue, Optima, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia e Withu Mobile. E’ però terminata l’iniziativa che regalava un buono Amazon da 10 euro.

E’ opportuno rilevare – ed è questo il clou della promozione – che attivando online l’offerta Kena 5,99 fino al 15 ottobre non ci sarà nessun costo da affrontare (né il contributo di attivazione, né il costo per la SIM), ma sarà necessario effettuare solo una prima ricarica, contestuale all’acquisto della promo, di almeno 5 euro.