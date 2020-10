Gli studenti di liceo e chiunque desideri studiare le lingue classiche da autodidatta da oggi possono contare su due applicazioni educational nuove per Android, che da anni sono disponibili per iOS.

Parliamo di iLatinista e Greco Antico App, due strumenti selezionati tra le migliori nuove app nell’App Store di Apple e che rientrano stabilmente tra le top 100 applicazioni a pagamento nella categoria Istruzione.

Non è dunque un caso che le due app risultino particolarmente apprezzate dagli utenti su iOS, come si apprende dalle loro recensioni nell’App Store.

Greco Antico App

Greco Antico App permette di avere sempre a portata di mano oltre 100 argomenti di teoria, centinaia di versioni tradotte catalogate per libro e per autore, decine di schemi e tabelle riassuntive, una sezione per prepararsi strategicamente alla versione di maturità e una nuovissima sezione “Lezioni” che mette a disposizione un corso per lo studio da autodidatta della lingua greca antica.

iLatinista

iLatinista include oltre 100 argomenti di grammatica e sintassi per prepararsi al meglio alla versione di maturità, inoltre permette di consultare il motore di ricerca per un ripasso in qualsiasi momento, tuttavia l’applicazione offre anche la possibilità di imparare la lingua latina da zero grazie alle lezioni propedeutiche.

iLatinista e Greco Antico App sono finalmente disponibili anche per Android ai prezzi rispettivamente di 3,49 euro e 4,99 euro e potete scaricarle subito dal Play Store di Google servendovi dei rispettivi badge che trovate a seguire.

