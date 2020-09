Oggigiorno gli smartphone escono di fabbrica con batterie piuttosto capienti ma, come ci insegna l’esperienza, in alcuni casi è importante avere a portata di mano un power bank per scongiurare l’eventualità di ritrovarsi con il telefono scarico e lontani da una presa di corrente.

Un power bank completo al 100%

Il prossimo mese su Indiegogo sbarcherà un particolare power bank che prende il nome di CablePower. Sviluppato da LifeBee, CablePower è un power bank da 10000 mAh unico nel suo genere: infatti, oltre a presentarsi come un classico accessorio per ricaricare il proprio smartphone, dispone di tutto l’occorrente per ricaricare qualsiasi dispositivo e anche per conservare micro SD e SIM.

Il case di CablePower è fondamentalmente un coltellino svizzero hi-tech con una porta USB Type-A, una porta USB Type-C, supporto alla ricarica wireless a induzione, espulsore per SIM e micro SD e un kit di cavi 6 in 1 per ricaricare virtualmente qualsiasi dispositivo abbiate vicino.

Gli utenti muniti di smartphone, tablet o anche cuffie true wireless, con porta USB Type-C, micro USB o anche Lightning, potranno ricaricare il proprio dispositivo sfruttando una delle porte di CablePower.

Ecco le specifiche complete di CablePower:

2 slot per nano SIM;

1 slot per schede TF;

1 espulsore per SIM e micro SD;

ricarica su cavo USB Type-A, Type-C e Lightning;

ricarica wireless a 10 W;

ricarica rapida a 18 W su USB Type-A e Type-C;

kit di 6 cavi in 1.

Se siete interessati al power bank potrete trovarlo a questa pagina di Indiegogo dal prossimo mese al prezzo di 199,99 dollari. I più veloci e fortunati potranno acquistarlo al 50% di sconto.

