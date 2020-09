OnePlus ha annunciato oggi l’avvio di un nuovo programma Closed Beta per OnePlus Nord, il medio gamma lanciato qualche settimana fa e molto apprezzato dagli utenti per il buon rapporto prezzo prestazioni. È sempre di oggi l’annuncio del lancio dell’iniziativa IDEAS 2.0, che punta a migliorare OxygenOS, il sistema utilizzato sulle versioni globali degli smartphone OnePlus.

Closed Beta per OnePlus Nord

L’annuncio della nuova iniziativa è arrivato come sempre sul forum ufficiale, e punta a trovare il maggior numero possibile di bug nel software prima del rilascio della Open Beta e della versione considerata stabile. L’idea è quella di creare un gruppo di élite e proprio per questo saranno solo 200 gli utenti ammessi al programma.

OnePlus ha quindi comunicato i requisiti per poter aspirare a diventare un tester della Closed Beta: oltre a possedere (ovviamente) uno OnePlus Nord, è necessario essere un membro attivo del forum e comunicare in maniera continua ed efficace con il team OnePlus attraverso Slack.

Se rispondete a questi semplici requisiti non vi resta che aderire al programma visitando questa pagina, allo scopo di contribuire attivamente al miglioramento di OxygenOS.

IDEAS 2.0

Pensate di avere una buona idea per OxygenOS ma non sapete come fare per sottoporla al team di sviluppo? IDEAS 2.0 rappresenta l’occasione perfetta per suggerire miglioramenti, nuove funzioni o idee originali per rendere sempre migliore il software OnePlus.

La campagna ha preso il via oggi è si protrarrà fino al 6 novembre. Ogni due settimane verranno selezionate le 7 migliori idee che saranno classificate in base al numero complessivo dei Like ricevuti. Il team di OnePlus si riunirà per analizzare le proposte e risponderà a ognuna di esse.

Ogni idea inserita sulla piattaforma (con un massimo di 3 idee al giorno) permetterà di guadagnare 3 punti XP. I migliori sette di ogni round riceveranno inoltre 50 XP e medaglie esclusive della comunità.

Nel caso in cui l’idea proposta venisse accolta l’utente riceverà un ticket VIP per assistere a un evento offline, incluso il viaggio e la sistemazione in albergo per una notte. Per scoprire tutti i dettagli relativi all’iniziativa, il regolamento e i termini di partecipazione vi rimandiamo al thread originale.

