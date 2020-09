Scopriamo insieme alcune delle novità pensate da TIM per i propri clienti e che saranno disponibili a partire dalle prossime ore.

Iniziamo da Safe Web Plus, servizio che consente agli utenti di usufruire di una protezione aggiuntiva da malware, phishing e servizi a sovrapprezzo mentre navigano su Internet e di abilitare un sistema di Parental Control per monitorare la navigazione dei propri figli (e, ove ritenuto opportuno, vietarla in tutto o in parte).

Nei prossimi giorni nei negozi TIM, in caso di attivazione di una nuova SIM, Safe Web Plus sarà attivato automaticamente (previo consenso) e per il primo mese sarà gratuito (poi il canone mensile sarà di 1,49 euro).

Le altre novità di TIM

Da domani sarà disponibile la nuova offerta TIM Junior Pack 12 mesi, soluzione riservata agli utenti Under 16 e che prevede un costo in unica soluzione di 69 euro (alla scadenza dell’anno si rinnova al costo di 7,99 euro al mese), mettendo a disposizione 200 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali, minuti illimitati verso due numeri TIM, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 10 giga di traffico dati con Chat Senza Limiti.

Passando agli smartphone, dal 2 ottobre entra nel listino Samsung Galaxy S20 FE, che potrà essere acquistato a rate da 15 euro al mese o al prezzo di 699,90 euro. Dal 15 ottobre, infine, saranno disponibili anche Xiaomi Mi 10 T Pro (649,90 euro), Xiaomi Mi 10 T (499,90 euro) e Xiaomi Mi 10 T Lite (349,90 euro).

Potete trovare tutte le offerte di TIM seguendo questo link.

Leggi anche: le migliori offerte telefoniche