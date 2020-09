Un brevetto depositato al CNIPA – l’ufficio brevetti cinese – nell’agosto 2019 reso pubblico solo nelle ultime ore mostra le idee rimaste nascoste oltre un anno nei cassetti di Huawei, e che potrebbero essere state ripescate, tutte o in parte, durante la progettazione del prossimo pieghevole. A scovarlo i colleghi di letsgodigital.org, che ne hanno descritto dettagli e funzionalità.

Spicca anzitutto la diversa impostazione rispetto a Huawei Mate X e Mate Xs: il display di questi ultimi rimane all’esterno quando piegato mentre il brevetto segue la filosofia “verso l’interno” di Samsung Galaxy Z Fold2 5G, meno scenografica ma in grado di assicurare al display maggiore protezione da graffi e urti.

Il brevetto contiene delle anticipazioni su Huawei Mate X2?

Le novità però non si esaurirebbero con una semplice implementazione di un concetto visto sulla concorrenza. Il brevetto di Huawei Mate X2, per adesso lo chiamiamo così, mostra un gruppo fotocamere piuttosto folto con una che spicca sulle altre. La forma rettangolare della prima in alto a sinistra ricorda infatti quella di un obiettivo telescopico, un componente finora rimasto escluso dalle dotazioni dei pieghevoli.

Huawei ha già dimostrato con gli ultimi top di gamma di avere il sufficiente know how per riuscire in un’implementazione inedita, complicata dallo spessore risicato con cui le aziende devono fare i conti in tema di pieghevoli. Samsung non è andata oltre un 2x, nei casi migliori Huawei potrebbe pure spingersi ad offrire uno zoom ibrido 5x o addirittura 10x allineando così Huawei Mate X2 agli standard fissati dai top di gamma attuali.

Nell’agosto 2019, quando Huawei ha depositato questo brevetto, il progetto di Huawei P40 Pro probabilmente era già pronto. Lo si evince dalla fotocamera frontale del possibile Huawei Mate X2, che nella forma ricorda la configurazione a doppio sensore vista sull’attuale top di gamma cinese. Purtroppo la documentazione allegata al brevetto, scrivono i colleghi che ne sono venuti in possesso, non chiarisce buona parte delle possibili specifiche tecniche, lasciando in ballo molte ipotesi sulle specifiche fotografiche.

Di particolare c’è anche il design progettuale. Le prospettive dall’alto e dal basso mettono in luce uno spessore differente tra la parte destra e sinistra di Huawei Mate X2, che cresce e decresce tra la metà in cui sono alloggiate le fotocamere e quella opposta per facilitare la presa di un dispositivo inevitabilmente ingombrante e pesante.

Sembra inoltre che Huawei abbia valutato l’utilizzo di una cerniera simile a quella di Samsung Galaxy Z Fold2 5G, soluzione che la nasconde quando lo smartphone è in configurazione tablet. I rumor su Huawei Mate X2 tuttavia latitano, per cui la presentazione non sembra essere imminente. Vi aggiorneremo qualora sopraggiungessero delle novità.

