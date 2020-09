UMIDIGI BISON, il rugged phone presentato dal produttore cinese nelle scorse settimane, è finalmente in vendita a livello globale, con un prezzo di lancio particolarmente allettante, considerata la tipologia di prodotto.

A soli 149,99 dollari, circa 135 euro, potete portarvi a casa uno smartphone con quadrupla fotocamera posteriore (sensore principale da 48 megapixel), sensore frontale da 24 megapixel, MediaTek Helio P60 con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, schermo FullHD+ da 6,3 pollici e soprattutto certificazioniIP69 e IP69K. A fine articolo potete trovare il link per l’acquisto su AliExpress, che dovrebbe consegnare entro la fine del prossimo mese.

Non c’è solo UMIDIGI BISON però tra le novità annunciate oggi, che vedono anche l’avvio della prevendita di UMIDIGI A7s, il piccolo entry level di UMIDIGI che integra un termometro a infrarossi nella parte posteriore, una soluzione molto utile in questo periodo e che permette di misurare la temperatura corporea delle persone senza contatto.

Per tutti i dettagli sull’entry level vi rimandiamo al questo articolo di presentazione, ricordando la presenza di una tripla fotocamera posteriore e di uno schermo da 6,53 pollici. Anche in questo caso la prevendita ha luogo su AliExpress, store online molto conosciuto e utilizzato anche in Italia.

Il prezzo di prevendita si attesta a soli 69,99 dollari (circa 63 euro), decisamente scontato, ma solamente fino al 25 settembre, rispetto ai 99,99 dollari del prezzo di listino. A seguire i link per l’acquisto dei due smartphone sullo store AliExpress.

