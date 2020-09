TMNT: Follia mutante è un gioco di ruolo in cui è possibile unirsi alle leggendarie tartarughe ninja per salvare il mondo dal caos.

Il gameplay offre la possibilità di collezionare e addestrare gli eroi e i nemici dell’universo delle tartarughe ninja in modo da creare una squadra per combattere e completare le varie missioni.

Il gioco di ruolo di Kongregate consente di sbloccare e potenziare nuove stanze della tana delle tartarughe, che continueranno a raccogliere risorse anche quando il gioco è offline, per aiutare i propri eroi a completare le missioni per ottenere ricompense epiche.

TMNT: Follia mutante permette di guidare il proprio team nella modalità avventura e combattere contro classici avversari come Shredder, Krang e altri, oppure di sfidare le squadre di altri giocatori in battaglie PVP interdimensionali.

Come in ogni GDR che si rispetti è possibile far salire di livello i personaggi e assegnare alle tartarughe attacchi speciali e potenti abilità per affrontare orde di ninja del Clan del Piede da tutto il multiverso.

TMNT: Follia mutante è disponibile per Android gratuitamente supportato da annunci pubblicitari e da acquisti in-app opzionali per accelerare i progressi di gioco e chiede le autorizzazioni per l’accesso alle informazioni sulla connessione Wi-Fi e a foto, elementi multimediali e file. A seguire trovate il trailer e il badge per individuare il gioco nel Play Store di Google.

