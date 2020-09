Dal team di Huawei arriva una nuova interessante promozione (già proposta alcuni mesi fa) dedicata agli utenti che desiderano sfruttare le potenzialità di un servizio molto popolare come Tinder.

I possessori di uno smartphone del colosso cinese, infatti, hanno la possibilità di ricevere un codice (al momento ne sono disponibili ancora oltre 9.000) per usufruire gratuitamente di sei mesi di Tinder Plus (con Mi Piace illimitati, Passport per chattare con single in tutto il Mondo, Annulla per dare a qualcuno una seconda possibilità e un Boost gratuito al mese).

Come attivare i sei mesi di Tinder Plus con Huawei

Ecco passaggi da seguire per avere i sei mesi gratuiti di Tinder Plus:

copiare il codice e inserirlo sul browser Web

seguire le istruzioni per accedere o registrarsi al servizio

i codici possono essere usati soltanto una volta e solo in Italia (inoltre non possono essere riscattati da utenti con un abbonamento attivo)

i codici sono validi fino all’1 settembre 2021

L’app Tinder può essere scaricata dallo store Huawei AppGallery seguendo questo link. Non ci resta altro da fare che augurarvi buon divertimento.