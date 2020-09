OnePlus 5 e OnePlus 5T non ricevono aggiornamenti da tempo. Le ultime patch di sicurezza risalgono ad aprile nonostante i patti ne prevedessero di nuove ogni due mesi, e i clienti faticano a trattenere il malcontento.

L’azienda è intervenuta per rassicurare i possessori di un OnePlus 5 o un OnePlus 5T. L’aggiornamento era pronto, ma nei test preliminari al rollout è emerso un bug con “un modulo di comunicazione” che è stato alla base dello stop e dei ritardi. I tecnici lavorano per risolverlo con la massima priorità assicura Gary C., Product Leader di OnePlus intervenuto sul forum ufficiale.

“I test preliminari al rilascio dell’aggiornamento per la OxygenOS hanno messo in luce un grave problema con il modulo di comunicazione; ritenendo che potesse impattare gravemente sull’esperienza utente abbiamo dovuto fermarlo”. L’azienda sta quindi lavorando per uscire dall’impasse e procedere al rollout, ma non c’è ancora una previsione su quando questo possa avvenire.

OnePlus si è scusata per non aver avvertito i clienti dei problemi. “Continuiamo a lavorare per risolvere il bug al più presto e vi aggiorneremo sui tempi di rilascio non appena ci saranno dei progressi”, ha aggiunto Gary C. Il piano di supporto completo per OnePlus 5T, ufficializzato a novembre 2017, si è concluso lo scorso novembre, mentre gli aggiornamenti di sicurezza proseguiranno fino al prossimo novembre.