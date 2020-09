Kena Mobile rilancia la sua migliore offerta: ecco Kena 5,99 Promo Nuovi Numeri

Kena Mobile è sempre più decisa a conquistare nuovi clienti e a settembre continua a proporre le sue offerte ricaricabili, sottoscrivibili da tutti i nuovi e già clienti Kena anche senza alcuna necessità di chiedere la portabilità del proprio numero. E’ stata quindi lanciata online – ed è la cosa più interessante – la nuova promozione Kena 5,99 Promo Nuovi Numeri.

Kena 5,99 Promo Nuovi Numeri

Kena 5,99 include minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali (fissi e mobili) e 50 GB di traffico internet in 4G, inclusi 3 GB per navigare in Europa, (download e upload a 30 Mbps con rete TIM) a un costo di soli 5,99 euro al mese. La particolarità di questa nuova offerta è che potrà essere attivata solo online e fino al 30 settembre 2020 da coloro che richiedono l’attivazione di un nuovo numero di telefono Kena.

Vi ricordiamo che per la nuova offerta di Kena Mobile non è previsto il costo di 5 euro per la nuova SIM, ma è necessario sostenere il contributo del primo mese anticipato di 5,99 euro (con 0,01 euro di credito residuo). Per più informazioni potete anche consultare la pagina ufficiale di Kena Mobile.