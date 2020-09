Google ha annunciato che sta apportando un paio di modifiche chiave che riguardano i risultati della scheda Shopping sulla Ricerca Google. In genere, la ricerca di quasi tutti i prodotti mostra prima i risultati per gli acquisti online, tuttavia, per aiutare gli utenti a trovare i prodotti acquistabili localmente, Google Shopping presto metterà a disposizione un nuovo filtro “Nelle vicinanze”.

Per sfruttare la nuova opzione è sufficiente toccare la scheda Shopping nei risultati della Ricerca Google e selezionare il filtro “Nelle vicinanze” nella parte superiore della pagina, oppure aggiungere “vicino a me” alla ricerca, per visualizzare le opzioni di prodotto disponibili nei negozi locali.

Google Shopping ottiene il filtro per i negozi fisici

Quando viene utilizzato, questo nuovo filtro concentrerà i risultati della Ricerca Google sui prodotti disponibili nei negozi locali e Google mostrerà una mappa dei negozi che trattano prodotti corrispondenti alla ricerca effettuata e anche quali prodotti offrono e se sono effettivamente disponibili.

Oltre al nuovo filtro di ricerca, Google ora consente di ottenere maggiori informazioni sui negozi fisici nelle vicinanze grazie alle schede riprogettate che mostreranno il nome, la posizione e gli orari di apertura dei negozi, nonché i servizi offerti, in particolare il ritiro dal marciapiede e la consegna a domicilio.

Queste nuove funzionalità saranno presto disponibili in Google Shopping, inoltre Google aggiungerà anche nuove opzioni al suo Merchant Center per consentire alle aziende di ottimizzare le loro schede di prodotto per entrambe le funzionalità.

