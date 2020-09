Samsung Galaxy S20 Fan Edition, o più semplicemente Samsung Galaxy S20 FE, ha fatto capolino sul sito ufficiale del produttore, mostrando ufficialmente il suo design e alcune caratteristiche. La presentazione non è ancora avvenuta, ma a questo punto dovrebbe mancare veramente poco.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition si mostra sul sito ufficiale

Il sito ufficiale Samsung delle Filippine ha mostrato per qualche minuto Samsung Galaxy S20 Fan Edition: in questo momento la pagina è stata rimossa, ma abbiamo avuto abbastanza tempo per apprezzare le immagini dello smartphone in due colorazioni (Cloud Navy e Cloud Lavendar) e per “rubare” alcune informazioni (no, niente prezzo purtroppo).

I render ufficiali mostrano il piccolo foro al centro per la fotocamera anteriore e la tripla fotocamera posteriore, confermando quanto avevamo già visto in queste settimane. La pagina sul sito ci fornisce anche il numero di modello di Samsung Galaxy S20 FE, che sarà SM-G780F, la memoria interna da 128 GB e la presenza del supporto dual SIM (qui trovate tutte le specifiche trapelate).

Purtroppo ancora niente per quanto riguarda prezzo e data di uscita, ma ormai siamo certi che manchi davvero poco alla presentazione ufficiale di Samsung Galaxy S20 Fan Edition.

