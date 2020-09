Dopo qualche giorno dal debutto di Pentastic arriva anche Samsung Wonderland, un nuovo modulo di Good Lock che consente di gestire, creare e personalizzare i live wallpaper, o se preferite gli sfondi dinamici. Scopriamo insieme come funziona, cosa permette di fare e chi può installare Samsung Wonderland, appena lanciato in Corea del Sud.

Cos’è Samsung Wonderland

Samsung Wonderland è un modulo di Good Lock, la suite per la personalizzazione della One UI: come ormai dovreste sapere se ci seguite, questa è disponibile sul Galaxy Store solo in alcuni Paesi, tra i quali ovviamente la Corea del Sud, patria di Samsung, ma alcuni componenti possono essere utilizzati anche in Italia.

Prima di fornirvi i link per il download del nuovo modulo, vediamo come funziona Samsung Wonderland: una volta installata l’app, potete creare un live wallpaper a partire da una delle immagini predefinite oppure da una scelta all’interno della galleria personale. Il modulo Good Lock permette di applicare vari tipi di movimento, aggiungendo eventualmente qualche “effetto particellare”.

L’unico permesso richiesto da Wonderland è l’accesso alla memoria, in modo da poter recuperare le immagini all’interno della galleria del vostro smartphone Samsung Galaxy. Qui in basso potete visualizzare un’anteprima video che mostra il funzionamento dell’applicazione.

Come installare Samsung Wonderland

Samsung Wonderland è disponibile nella versione 1.0.20.2 per gli smartphone Samsung Galaxy con almeno Android 10, ed è scaricabile sul Galaxy Store solo in alcuni Paesi. Poteva secondo voi mancare l’Italia? Ovviamente sì, quindi l’unico modo per poter installare l’app è scaricare manualmente l’APK seguendo il link qui in fondo.

Nel caso abbiate difficoltà nella gestione e nel funzionamento dei moduli Samsung Good Lock, potete affidarvi all’app NiceLock, una sorta di alternativa per i Paesi dove non è ufficialmente disponibile la suite.

