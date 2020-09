Samsung Galaxy S20 Fan Edition è lo smartphone del colosso sud coreano che chiuderà il cerchio per quanto riguarda la serie Samsung Galaxy S20. Dopo diverse settimane di rumor e leak che ci hanno permesso di scoprire alcune caratteristiche sul nuovo smartphone, in questa news andiamo a scoprire tutte le specifiche su Samsung Galaxy S20 Fan Edition note finora.

Hardware da vero campione

L’hardware di Samsung Galaxy S20 Fan Edition lo rende in alcuni casi addirittura superiore a Samsung Galaxy Note 20, almeno per quanto riguarda il display. Il terminale, infatti, dovrebbe montare un display SuperAMOLED da 6,5 pollici con fotocamera punch hole a risoluzione Full HD da 2400 x 1080 pixel (407 PPI) con refresh rate a 120 Hz – contro i 60 Hz fissi di Samsung Galaxy Note 20.

In rete si indica che lo smartphone potrebbe essere svelato in una doppia variante per quanto riguarda la CPU: una versione con Exynos 990 per Samsung Galaxy S20 Fan Edition 4G e con Qualcomm Snapdragon 865 per Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G; quest’ultimo pare che sarà disponibile anche in Europa.

Previous Next Fullscreen

La sua declinazione “economica”, se così la possiamo definire, la si può notare dal tipo di generazione di Gorilla Glass scelta da Samsung. Gli ultimi leak indicano che l’azienda abbia puntato al Gorilla Glass 3 per Samsung Galaxy S20 Fan Edition, il tutto per mantenere più bassi i costi di realizzazione e quindi di vendita.

Il comparto fotografico rappresenta certamente uno dei punti di forza degli smartphone Samsung di fascia alta, e Samsung Galaxy S20 Fan Edition dovrebbe montare un modulo triplo con sensore principale da 12 MP con apertura f/1.9, sensore ultra grandangolare da 12 MP con angoli di visuale da 123° con apertura f/2.2, sensore zoom con apertura f/2.0 e autofocus dual phase.

Previous Next Fullscreen

Oltre ad essere attesi i moduli Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, ricarica inversa, certificazione IP68 e speaker stereo con ottimizzazione AKG, Samsung Galaxy S20 Fan Edition dovrebbe montare una batteria da 4500 mAh. Diverse le colorazioni attese al lancio, mentre il software sarà molto probabilmente gestito da Android 10 con la One UI 2.x (molto probabilmente la One UI 2.5).

Previous Next Fullscreen

Purtroppo non abbiamo informazioni per quanto riguarda il prezzo o su quando il terminale verrà presentato, ma gli ultimi rumor indicano che ciò potrebbe accadere per fine mese o inizio ottobre.