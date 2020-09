LG Velvet rappresenta lo smartphone con il quale il colosso coreano proverà a rientrare prepotentemente in un settore che in questi ultimi anni lo ha visto un po’ ai margini.

Ma come si comporta tale device per quanto riguarda la resistenza agli incidenti a cui ogni telefono può andare incontro nella vita di tutti i giorni? A tale domanda ha deciso di rispondere JerryRigEverything, che ha realizzato uno dei suoi popolari video test dedicati alla “durabilità”.

LG Velvet 5G torturato da JerryRigEverything

Prima di lasciarvi al video, ricordiamo che tra le principali feature di questo smartphone troviamo un display da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+, un processore Qualcomm Snapdragon 765G, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria integrata, una tripla fotocamera posteriore (con sensore primario da 48 megapixel) e una batteria da 4.300 mAh.

Se siete curiosi di scoprire come LG Velvet se la sia cavata con le torture inflitte da JerryRigEverything, non dovete fare altro che mettervi comodi e guardare il seguente video (che non trascura nemmeno la curiosa custodia con la quale lo smartphone di LG “acquista” un secondo display). Buona visione:

LG Velvet è già disponibile anche nel nostro Paese al prezzo ufficiale di 649,99 euro.