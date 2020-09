Fantacalcio è l’applicazione ufficiale della testata giornalistica leader nel settore dell’informazione sportiva dedicata ai fantallenatori di calcio.

L’app permette di rimanere costantemente aggiornati su tutte le ultime notizie del mondo del pallone con statistiche dei giocatori e delle partite, voti in tempo reale, video dei momenti salienti del calcio italiano ed estero e le probabili formazioni di Serie A.

L’app Fantacalcio è disponibile per tutti i fantallenatori

Nell’app per il fantacalcio sono disponibili i consigli su quali calciatori schierare in campo, tutti gli articoli e le rubriche di Fantacalcio.it, le statistiche e i voti delle partite di Serie A aggiornati in tempo reale, le probabili formazioni, infortunati e squalificati della giornata, i voti ufficiali Fantacalcio e l’ archivio voti.

Inoltre l’app Fantacalcio fornisce statistiche e quotazioni, database dei calciatori e delle squadre, calendario, classifiche e notifiche push personalizzabili.

Nelle opzioni è possibile impostare la modalità scura e quali notifiche ricevere (notizie, formazioni ufficiali, goal, video highlights, espulsioni, risultato primo tempo e risultato finale).

Fantacalcio è disponibile per Android gratuitamente supportata da annunci pubblicitari rimovibili con un acquisto in-app opzionale di € 3,99 e chiede le autorizzazioni per l’accesso alle informazioni sulla connessione Wi-Fi.

A seguire trovate il badge per rintracciare l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.